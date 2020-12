Veeteede ameti, maanteeameti ja lennuameti liitmisel loodava transpordiameti juhiks valiti Kaido Padar, kes rääkis Kuku raadio saates «Nädala tegija», kuidas ta ametisse jõudis ning mis on tema plaanid uuel kohal.

Padar jutustas, et suvel sai tal elus üks etapp läbi, kui ta pani maha Eesti Talleksi juhikoha. Südames on ta aga alati tahtnud teenida Eesti riiki ning CV-s on nii linnavalitsus, riigi äriühingud kui ka TS Laevade Eestisse toomine.

Niimoodi teelahkmel olles mõtleski ta osaleda uue transpordiameti juhi konkursil. Mida voor edasi, seda suurem hasart tuli sisse, aga võit tuli talle siiski suure üllatusena. Sõnum juhikoha saamisest pani ta toolile maha istuma. «Tegelikult ju täna väga hästi ei adu, kui suur see suur on, võime rääkida 850 inimesest ja investeerimismahust järgmine aasta circa 210 miljonit eurot, aga kui suur tee tegelikult on,» tunnistas Padar.

«Õnneks on mul väga head nõustajad,» kiitis Padar. Umbes 7-8 lähimat toetajat olid arvanud, et ta peaks ikkagi ameti vastu võtma ja ettevõtmist juhtima.

Saatejuht Meelis Atonen küsis, kas Padar ei näe vastuolu selles, et transpordiametisse pannakse kokku erinevat liiki ametid. Padar vastas, et ta vastuolu ei näe. Kompetents ja juhtimine ühest kohast annab suurema tõenäosuse, et toodete tarneahelat õhu-, vee- ja maanteede vahel on lihtsam juhtida ja koordineerida, kirjeldas ta Eesti Posti näitel. Küsitud on ka raudteevõrgustiku lisamise kohta, aga selle koha pealt on Padar ettevaatlik: ehk oleks neljas jalg kohe alguses läinud liiga paljuks.

Transpordiamet ei saa valmis 1. jaanuril, kui kolm ametit kokku tõstetakse, nii et Padar on valmis pikaks protsessiks. Küll aga on minister paika pannud struktuuri ning vast on ka inimesed ära määratud, sõnas ta.

«Minu käest on küsitud, et kas nüüd hakkavad suled lendama: saatsid Postist tuhat inimest koju, palju meid läheb? Tegelikult ma ütlen, et mul ei ole ühtegi kääridega plaani tagataskus, et lähen ja teen niimoodi. Struktuur ei saa kunagi valmis nagu Tallinna linn, aga mul ei ole [muutmisplaane]. Pigem otsiks ametis liitlasi,» selgitas Padar. «Struktuuriline nägemus hakkab kujunema siis, kui esimene ring võtmeisikutega on ära tehtud.»

Keeruliseks muudab ühtsuse loomise tõsiasi, et asutused pandi kokku, aga inimesed istuvad eri majades, mõtiskles Padar. Ta rõhutas, et tema jaoks on kõik kolm ametit ühtmoodi tähtsad ning tähelepanu ei sõltu sellest, kuhu tema kabinet pannakse.