Riigikogu komisjonist läks küll abieluteemalise referendumi korraldamine läbi, kui selle vastu hääletanud Siim Kiisler asendati, aga järjest küsitavamaks muutub, kas eelnõu saab esimesel lugemisel riigikogu saalis piisavalt toetushääli, ütles Maalehe peatoimetaja Hindrek Riikoja Kuku raadio saates «Muuli ja Riikoja».

Isamaa ridadest on juba esile kerkinud kolm saadikut, kes on lubanud, et nemad rahvahääletuse toimumise poolt ei hääleta: Üllar Saaremäe, Viktoria Ladõnskaja-Kubits ja Siim Kiisler. Mihhail Lotman on kritiseerinud küsimusepüstitust. Ka ei pruugi eelnõud toetada Imre Sooäär, kes võib saada Kalev Kallo asemel uueks parlamendiliikmeks, loetles Riikoja.

Justiitsministri nõunik Kalle Muuli täpsustas, et esimesel lugemisel võidakse küll hääletada opositsiooni ettepanekut eelnõu tagasi lükata ning sellisel juhul on oodata, et lugemisega minnakse siiski edasi. Isegi kui maha võtta mainitud viis häält, jääb koalitsioonile alles siiski 51, mis on piisav enamuse saavutamiseks.

Riikoja ütles vastu, et kooseluseaduse poolt hääletas ka mitu keskerakondlast, kes täna on ebamugavas positsioonis: sisimas nad ilmselt abielureferendumi poolt hääletada ei tahaks, aga Keskerakonna parteidistsipliin on piisavalt vettpidav. «Kui Imre Sooäär tuleb parlamenti, siis ma ei kujuta ette, et ta hääletaks abielureferendumi poolt, aga tõenäoliselt jätab ta lihtsalt hääletamata,» sõnas Riikoja.

Muuli argumenteeris, et abielureferendumi tulek oli kindlaks määratud koalitsioonilepingus ning kuigi alla kirjutasid sellele leppele vaid erakondade juhid, olid teised liikmed selle heaks kiitnud. «Vast esimest korda siin saates pean ütlema, et Isamaale praegune olukord au ei tee. Meie koalitsioonipartnerid on väga tugevalt toetanud meie ettepanekuid, mis on pandud koalitsioonileppesse. Nüüd, kui on vaja teise partneri ettepanekut läbi viia, mis on kokku lepitud juba poolteist aastat tagasi, siis selgub, et meil hakkab ükshaaval hääli ära kukkuma,» kritiseeris Muuli.