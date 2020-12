Varsti hakkab läbi saama Eesti esimene aasta kahest ÜRO Julgeolekunõukogu ajutise liikmena, mis möödus täiesti erakordselt koroonapandeemia tähe all. Vahekokkuvõtte tegemiseks tuli New Yorgist virtuaalsesse stuudiosse Eesti esinduse asejuht Gert Auväärt, kes selgitas nii Afganistani teemahoidja tähendust kui ka koroonapandeemiale vastamist.

Viirusnakkuse levikust hoolimata pole näha, et koroona oleks kuidagi pidurdanud sõjalisi kokkupõrkeid: nendes konfliktides, kus enne käristati relvi, tehakse seda ka täna, avaldas Auväärt kahetsust. COVID-19 lisab sellele keerukust, sest juurde tulevad majanduslangus, otsene mõju laste haridusele ja vägivalla kasv, sest pandeemia on teinud raskeks konfliktipiirkondade monitoorimise.

«Kui muidu on olnud ÜRO agentuuridel, esindajatel, rahuvalvajatel konfliktipiirkondades ligipääs ja võimalus jälgida, võimalus sellest raporteerida, siis see on nüüd märkimisväärselt piiratud,» kirjeldas Auväärt.

Auväärt vaatles süvitsi Eesti rolli Afganistani teemajuhi staatusega. Tegemist on viimase paarikümne aasta jooksul kasutusele võetud süsteem, et hallata Julgeolekunõukogu kasvavat töömahtu. Teemajuhi eesmärgiks on hoida nõukogu fookust, juhtida läbirääkimisi ja korraldada istungeid. Eesti oli valmis rohkem vastutust võtma ja haaras kinni Afganistani teemahoidja rollist, sest kohta ei pakuta, vaid see tuleb ise välja võidelda, rääkis diplomaat. Afganistan on oma olulisuselt täiesti võrreldav küberi ja Valgevene teemadega, sest tegemist on ühe maailma tulipunktiga.