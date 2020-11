Sel nädalal lahendas Pressinõukogu oma ajaloo 1000. kaasuse, kui leidis, et süüdistatav ajaleht ei rikkunud kaebaja argumentidest hoolimata ajakirjanduseetikat. 18 aastat ja kolm kuud tegutsenud ajakirjanduse eneseregulatsiooni organ on teinud erinevaid otsuseid, mida nii süüdistatavad ajakirjanikud kui ka toimetused ootavad ärevusega.

Pressinõukogu annab oma autoriteetse hinnangu kõigile kaebajatele, kes tunnevad, et meedia on neile oma tegevusega liiga teinud. Ühest küljest pakkudes ebaõiglaselt meedia küüsi jäänutele lohutust ja teisest küljest tehes ka ajakirjanike tööle kvaliteedikontrolli, juhuks kui negatiivset tähelepanu pälvinutel on okas hinge jäänud. Arvestades meedia kriitilist loomust, on pinged info esitamise viisi üle kerged tekkima. Samas 1000 juhtu 18 aasta jooksul teeb vaid keskmiselt 55 juhtumit aastas, mis pole plahvatuslikult kasvanud info hulka arvestades just väga suur arv. Taunivaid ja õigeks mõistvaid otsuseid on peaaegu pooleks. Teisalt, eks ole iga eksimus seda puudutanud inimesele liiga palju.