Riikoja mõtiskles, et viimase paarikümne aasta jooksul on küll proovitud raadiole alternatiive välja mõelda ja keskmine raadio kuulamisele kulutatav aeg on vähenenud, aga ega siis raadio kuulamine pole kuhugi ära kadunud. Tulevikku vaadates on küsimuseks see, et kui raadionupu keeramise asemel minnakse üle podcast'ide ja muusika voogedastuse peale, siis kasutaja tajuks, et see on ikkagi Kuku raadio, mitte lihtsalt mõne saate taskuhääling.