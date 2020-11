Endine riigi peaprokurör Lavly Perling teatas sel nädalal, et ta liitub toetajaliikmena Parempoolsetega, mis on Isamaa erakonnasisene ühendus. Küll aga ei astunud Perling Isamaasse, mille taga on Kalle Muuli hinnangul praktiline, mitte poeetiline põhjus.

Kuku raadio peatoimetaja Hindrek Riikoja märkis, et Perlingu käigu puhul oleks kõik lihtne ja selge, kui ei oleks mitut pentsikut aspekti. Perling on öelnud, et ta tahab edasi minna poliitikasse. Sellisel juhul oleks tavapärane astuda mõnda erakonda, ent Perling alustas oma poliitilist karjääri Riikoja sõnul kergelt krõbedate sõnavõttudega Isamaa praeguste juhtide aadressil. «Ei tulnud kaua oodata, kui ka Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder omakorda Perlingule krõbedalt vastas,» sõnas Riikoja. Laiemas plaanis järeldab ta Perlingu väljaütlemistest, et Parempoolsetel on plaan Isamaas võim võtta, sest et võimu seal praegu ei ole.