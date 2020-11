Presidendivalimiste tuules ei maksa siiski ära unustada, et Moldova on parlamentaarne riik ning praegu on parlamendis napp enamus sotsialistidel. «On selge, et selles koosseisus mingit stabiilset ja läänemeelset või progressiivset valitsust moodustada ei õnnestu. Sandu taktika peaks olema jõuda presidendivalimiste lainel ja harjal erakorraliste parlamendivalimisteni ning nende kaudu moodustada paremkoalitsioon,» sõnas Kannik.