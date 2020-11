Eesti on täna viiruse väga kiire kasvu faasis, Tallinnat ja Ida-Virumaad võib pidada riskitsooniks, hoiatas välisminister Urmas Reinsalu Kuku raadio saates «Nädala tegija». Reinsalu sõnul tähendab see, et tuleb hakata veel rohkem kui varem vältima näost näkku kokkusaamisi.

Augustis oli Euroopas puhkuste kuu, inimesed liikusid rohkem. Tagasilöögi andis see septembri kolmandast nädalast, kui Lääne-Euroopa riikides tekkis plahvatuslik levik. Nüüd on seal saavutatud viiruse suhtelise kasvu seiskumine drakooniliste meetmete rakendamise abil, kirjeldas Reinsalu. Eestis näitavad arvud, et viimase kuuga on tulnud rohkem nakatumisi kui eelneva kaheksa kuuga kokku. «Viirus liigub praegu paraku püstloodis ülespoole. Meil on ka varjatud viiruse levik, nagu näitas viimane uuring, et meil on umbes 5000 koroonapositiivset inimest, kui ekstrapoleerida uuringut.»