Kuku raadio peatoimetaja Hindrek Riikoja jaotas raadiosaates «Muuli ja Riikoja», et haridusminister Mailis Repsi puudutavas skandaalis on kaks küsimust: ministri käitumine ja Õhtulehe käitumine. Muuli kutsus üles probleemi lahendama nii, et ka kuuelapselisel emal oleks võimalik ministritööd teha.

Riikoja selgitas, et esimene küsimus on see, kas Reps on kasutanud mittesihtotstarbeliselt ministeeriumi masinaparki ja ministeeriumi töötajaid oma laste vedamiseks. Sinna kuulub ka küsimus, kas Reps on avalikkusele valetanud või mitte. Teine pool on Õhtulehe käitumine nii ajakirjanduseetika vaatenurgast kui ka seaduse silmis.