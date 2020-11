«On olnud veidike tüüpiline meie koroonadiskussioonis, et see sõnum ei ole olnud väga selge,» ütles Kasemets. Tema sõnul on sellel mitu tagamaad, olgu selleks valitsuse kommunikatsioon või liiga mitmed kõneisikud. «Praegu on ka nii, et erinevad ministrid, eksperdid ja ametnikud kõik räägivad veidike erinevat juttu. See puudutab nii seda maskikandmise suunist kui ka üldisemalt teisi piiranguid,» ütles ta.