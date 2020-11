Senine mõttekoja Praxise juht Tarmo Jüristo loobub ametikohast ja jätkab abielureferendumi kampaania eestvedajana. Jüristo selgitab, et rahva tahe ei selgu ainult siis, kui seda sõnastavad ühe poole häälekad esindajad, ning usub, et vastukampaania on vajalik, et kostuks ka teisitimõtlejate hääl.

«Seda referendumit selles küsimuses tõepoolest poleks vaja,» tõdes Jüristo. «See referendum on selles mõttes kahetsusväärne, et ta sunnib inimesi võtma poole seisukohas, kus esiteks väga paljud inimesed seda poolt tingimata võtta ei taha ja teisalt, väga paljude inimeste jaoks ei ole see sugugi mitte lihtne jah/ei vastus,» selgitas ta. Jüristo tõi näitena olukorra, kus mõni pooldab küll samasooliste paaride kooselu, ent on kõhklev lapsendamisvõimaluse osas. Abieluküsimusele saab olema tema sõnul polariseeriv vastus, kuna antud küsimuses on inimeste seisukohtadel erinevaid põhjuseid ja lähtekohti.