Mikser arvas, et valimisi saab siiski lõpetatuks lugeda, kuigi ees on veel ootamas õiguslikud vaidlused ja mõndades osariikidest häälte ülelugemine. Ta meenutas, et viimane kord, kui vabariiklasest president sai rohkem hääli kui demokraat, oli George W. Bushi tagasivalimisel 2004. aastal John Kerry vastu.

Lauri Almann analüüsis, et tegeletakse kolme eri tüüpi probleemidega. Esimene on päris elu ja päris fakt. «Ja reaalsus on see, et Joe Biden on võitnud väga suure marginaaliga,» sõnas Almann. «Ta on saanud kõigi aegade suurima valijate toetuse.»