RB ehitamise teeninduspiirkonda on planeeritud Via Baltica maantee ehitamine 4-realiseks ja olemasoleva Tallinn-Lelle-Viljandi raudtee rekonstrueerimine kiirusele kuni 160 km/t. Ei tohi unustada ka kohalike teede rekonstrueerimist (siin on mahajäämus Eestis võrreldes soovitavaga umbes miljard eurot), samuti tavapärast ehitustegevust linnas ja maal. Tehnika ja tööjõu puudust hinnatakse kuni neljakordseks.

Ka RB materjalivajadus on üüratu – 14 kuni 17 miljonit m3, mis on kolme aasta Eestis kasutatav maht. Kahjuks avaldab Tallinna Tehnikaülikooli teetehnika lektor Ain Kendra valeväite, nagu oleks materjalid, millest need taristud välja ehitada, olemas. RB ehitamiseks vajalike ehitusmaavarade varustuskindluse uuring 2017. a. lk. 19-21 selgitab: «Raudteeballasti ehitamiseks sobilikku killustikku saab toota aluskorra ehituskivist. Hetkel Eestis sellist kivi ei kaevandata. [---] Rail Balticu ehituse ajalisest graafikust lähtuvalt on potentsiaalse Maardu aluskorra ehituskivi kasutamine väga ebatõenäoline. See tuleb importida. [---] Rail Balticu teeninduspiirkonna ehitusotstarbelise karbonaatkivimi varud madalama kvaliteediga killustiku tootmiseks on uuringu tegemise hetkel rahuldaval tasemel, kuid kvaliteetsema killustiku tootmiseks sobiliku ehitusotstarbelise karbonaatkivimi varustuskindlus on kriitilise piiri lähedal. [---] Teeninduspiirkonna liiva ja kruusa varud on uuringu tegemise hetkel rahuldavad, kuid uute varude lisandumiseta muutuvad paari aasta jooksul kriitiliseks.»