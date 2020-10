Küll aga jääb tema jaoks arusaamatuks, miks töögrupp võimalikud variandid üldse avalikustas, kuivõrd tegemist on algelise sõnastusega. Samuti ei ole esitatud variandid sobilikud, sest tegemist on faktiküsimusega, mitte rahva arvamuse uurimisega. Muuli oletas, et ehk tahtis töögrupp lihtsalt näha rahva reaktsiooni või oli neil nii suur surve mõne variandiga välja tulla. «Selge on see, et nii see kindlasti ei jää, nagu praegu on sõnastatud. Nii ei saa seda rahvahääletusele panna,» oli Muuli veendunud.