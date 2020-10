Kuidas on Eestis viimastel aastakümnetel kujundatud vanemaealiste poliitikat? Millist poliitikat oleks vaja? Ajakirja 60+ peatoimetaja Eve Rohtla ja Postimehe ajakirjanik Aimar Altosaar võtsid taskuhäälingus «Kvaliteetminutid» just need küsimused vaatluse alla, et otsida lahendusi ja pakkuda vastuseid.

Eve Rohtla meenutas, et kui ta üheksa aastat tagasi hakkas ajakirja välja andma, kutsuti ta sotsiaalministeeriumi vanemaealiste poliitika komisjoni istungile oma plaane ja mõtteid tutvustama. «Olid siis ümber laua terve suur seltskond – ennekõike muidugi meesterahvad. Igaüks targutas ja rääkis-selgitas, arvas, et tuleb arendada ja tuleb parendada,» kirjeldas Rohtla oma muljeid.

Ta pole näinud siiski suurt edasiminekut. «Aga tuleb tõdeda, et ligi kümme aastat hiljem on olukord enamasti samasugune. Kui välja arvata see, et iga aasta aprillikuus pension pisukese juurde saab ning igal aastal enne valimisi käib suur võitlus, missugune erakond pakub kõrget pensionitõusu ja missugune erakordset pensionitõusu.»

Aimar Altosaar mõtiskles, et vanemaealiste poliitika on olnud hektiline, juhuslik ning sõltunud valitsevast võimust. Täna peaks poliitikast aga just rääkima, sest komisjon on muutuste lävel. Vanemaealiste poliitika on koondatud sotsiaalministeeriumi kätte ning näib, et seda võetakse üha tõsisemalt. Eelmisel aastal korraldati konkurss komisjonile seenioritega suhtlemisel partneri leidmiseks, mille võitis Kuldne liiga. «Asjad on liikuma läinud, aga kõik on veel suhteliselt alguses,» kirjeldas Altosaar.

Saates arutleti teiste teemade seas ka: