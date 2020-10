​Ilma Leedu ja Poola häälteta oleks Valgevene küsimus Euroopas ununenud, kuna Lääne-Euroopas Valgevenes toimuvast alguses juttu ei tehtud, leidis Eesti Leedu kaubanduskoja juht Robert Juodka Kuku raadio saates «Välismääraja». Just Leedu oli esimene riik, mis kehtestas Valgevenele sanktsioonid.

Samuti töötati teiste Balti riikide suunal ühtse seisukoha loomiseks. Juodka sõnul oli Leedu juhtrolli haaramine mõistetav, sest Valgevene oli ajalooliselt Leedu kuningriigi territooriumi osa. Psühooloogiliselt on valgevenelased leedukatele lähedased, nagu ka ukrainlased. Leedul ja Valgevenel on tugev majanduslik suhe: palju ettevõtteid teevad Leeduga koostööd ning Klaipėda on peamine Valgevene transiitsadam, loetles Juodka Leedu–Valgevene lähedase suhte põhjuseid.