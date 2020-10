Ent igal ajal on Venemaalt sirgunud humanitaarharitlasi, kelle mõtteviis on tõusnud rahvuslikust ja riiklikust kolmainsusest kõrgemale. Meie teema puhul on üllatavgi, et nii peakangelane kui tema kaks lähimat ideedejagajat on pärit Vene impeeriumi soomeugriliselt alalt.