Tänases Postimehes on RMK kohta esitatud rohkelt valeväiteid. Peame oluliseks välja tuua, et RMK ei ole keeldunud ühegi riigimetsa kohta käiva info edastamisest kohalikule kogukonnale. Oleme andnud kohalikele omavalitsustele sõnumi, et ootame nende sisendeid kohalike kogukondadele tähtsate metsade osas.

Nagu ajakirjanik Ülle Harjule on RMK korduvalt maininud, on kõrgendatud avaliku huviga (KAH) alade piiride määratlemise töö täna alles algusjärgus, samuti on algstaadiumis omavalitsuste koostatavad üldplaneeringud, millega samuti määratakse kogukondadele tähtsad metsad. Seega ei vasta tõele väide, et RMK-l on kõik KAH-alade piirid juba määratud – meil pole võimalik küsitud kaardimaterjali valmiskujul Postimehele anda.