Rein Lang kommenteeris, et tasakaal ajakirjanduses ei pea tähendama seda, et kui avaldatakse vasakpoolne lugu, siis peab kohe kõrvale panema fašismi ülistav loo. «Või kui keegi ütleb, et maakera on ümmargune, siis tasakaalu huvides anname kohe sõna nendele, kes ütlevad, et maa on tegelikult lame. Samas mahus tähemärkide arvu poolest. See kindlasti ei ole tasakaal,» märkis Lang.