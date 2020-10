USA president Donald Trumpi käitumisest on näha meeleheidet, kirjeldas Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Kalev Stoicescu Kuku raadio saates «Välismääraja». Viimased arvamusküsitlused näitavad suurt lõhet kandidaatide populaarsuses ning Trumpil on üha vähem aega, et Bidenile järele jõuda.

Kuu enne presidendivalimisi on ameeriklaste jaoks peamised teemad koroona ja kuidas Trump on selle väljakutsega hakkama saanud või ei ole saanud ning kuidas Joe Biden seda teeks, selgitas Eesti Välispoliitika Instituudi nooremteadur Piret Kuusik. Sellega seotult tervishoid ning majandus. Kui aasta algul pani Trump väga palju panuseid just majanduse heale seisule, siis nüüd on raske rääkida väiksest töötusest. Kolmandaks pole kuhugi kadunud politseivägivald ja rassiküsimused, loetles Kuusik.