Tänases Kuku raadio saates «Keskpäevatund» keskenduti Taavi Aasa soperdamisele lennukeeldudega. Saate tegid Priit Hõbemägi, Ainar Ruussaar ja Heldur Meerits.

«Taavi Aas oli see, kes 21. septembril leevendas meil lennupiiranguid ja käskkirjaga võttis maha ka piirangud kolmandatesse riikidesse plaanitud charter lendudelt. Siis läks natuke aega mööda, turismifirmad tegid oma tööd aga 1. oktoobril otsustas Aas kehtestada taas uued Läti omadega sarnased lennupiirangud ja sellega keelati charter lennud kolmandatesse riikidesse,» ütles Hõbemägi.

«Aas jättis ütlemata, et lennupiirangud leevendati selleks, et peaminister Jüri Ratas saaks erakorraliselt Eesti dokumentaalsarja pärast Soome ja Rootsi sõita, sellest kellelegi ei rääkinud, sellest ei teadnud ka turismiettevõtted, kes arvasid, et nüüd saab rõõmsalt jälle lende müüa. Kogu see asi tuli tagantjärele välja. Minu meelest on see äärmiselt piinlik juhtum, see näitab, et valitsuses käitutakse nagu pisikeses vallavalituses – tahan, panen riigi lukku, kui tahan, teen lahti. Teie ärge kobisege.»

Ainar Ruussar ütles, et selles osas ei saa aga ainult ministrit süüdistada. «Ministril on oma büroo ja nõunikud, kes peaksid ütlema, et ei, ärme nii tee või teeme teistmoodi. Ka õiguskantsler Ülle Madise ütles, et see ministeeriumi käskkiri rikkus hea halduse tava,» sõnas Ruussar ning lisas, et kui vaadata viimase kaheksa kuu jooksul kehtinud regulatsioone, siis riivab see põhi- ja seaduslikke õiguseid.

«Eriti kehv lugu oli sellega, et turismifirmad uurisid, et kas siis ongi nüüd nii ja ministeeriumi osakonna juhtajad kinnitasid käsi piiblil, et jah nii ongi, et charter lendudele piiranguid pole. Hiljem ütlesid, et kuna parasjagu piirangud ei kehtinud, siis nad ei saanudki midagi muud öelda. See jutt oli märkimisväärselt formalistlik ja need pärastised ministri katsed rääkida muutuvatest oludest – see oli suhteliselt kehvake väljavabandamise katse,» ütles Heldur Meerits.