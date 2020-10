Turismifirmad kritiseerivad, et valitsus on neid toetuste jagamisel petnud. Suvel arvutati kokku, et kõigi kaotuste katmiseks oleks riigieelarvest vaja saada 80 miljonit eurot. Seda summat vast keegi ei lootnud, kuid mõnekümne miljoniga oldi juba arvestatud. Riigieelarve pakub aga turismifirmadele ainult 5,8 miljonit ning seda abimeetmest, mis jäi kevadel üle. Samal ajal keelas majandusminister tšarterreisid Türgisse ja Egiptusesse.

Riikoja jäi teist meelt. Ta ennustas, et kui koroonapandeemiale mõnel viisil piir peale pannakse, toimub plahvatus ja seni ohtlikuks peetud asju hakatakse tegema ogaralt palju. «Ma olen ühest küljest nõus, et turismifirmad ei saa oota ja loota. Nad on elanud ise mingisugustes n-ö ebareaalsetes illusioonides. Aga mille puhul ma neid mõistan, on vana jutt sellest, et meie ettevõtted ei ole mitte niiväga konkurentsis omavahel ehk siinsel Eesti turul, vaid tähtis on, kuidas reageerivad teised riigid.»