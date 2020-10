Lanno on meedias avaldanud, et tema eesmärgiks on olla tõlgiks valitsuse ja teadlaste vahel ning Hõbemägi tõdes, et tõlketöö eelmise juhi Merike Jüriloga ei läinud edukalt.

«Loodame, et terviseameti ja valitsuse koostöö läheb palju paremini. Võib julgelt öelda, et see valitsus on meesteklubi-taoline asutus, kuigi seal on ka mitu naisterahvast. See tähendab seda, et istutakse-arutatakse ja pigem langetatakse otsuseid omavahel. Kui sinna tuleb habras naisterahvas, kes hakkab selgitama, et terviseandmed on sellised ja teistsugused ning kui tal on nutune nägu peas, siis ei võeta seda juttu tõsiselt. Aga kui tuleb prillidega mees, kel on kogu ja pikkust, ning ütleb, et nüüd on asjad nii, siis psühholoogilisel tasandil võetakse seda sõnumit vastupidi.»