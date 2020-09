«Väga palju oleme viimase pooleteise aasta jooksul kuulnud, miks opositsioon midagi ei tee. Miks opositsioon ei näita rohkem jõudu?» kommenteeris Hellrand fakti, et tegu oli juba viienda valitsusele esitatud umbusaldushääletusega. «Aga mis on parlamentaarses demokraatias opositsiooni tööriistakastis? Need ongi arupärimised ja umbusaldusavaldused. Et arvata, et opositsioon kaotas umbusalduse sellega, et see läbi ei läinud, on demokraatiast lihtsustatud käsitlus,» leidis Hellrand.