Eile avaldatud Mati Alaveri kohtumaterjalist saab kinnitust, et Alaveri 2019. aastal ERRi intervjuus öeldud väide, et tema jagas ainult telefoninumbreid, ei vasta absoluutselt tõele. Tegemist on süsteemse ja pikaajalise tegevusega dopingu andmiseks, ütles Postimehe ajakirjanik Karel Reisenbuk Kuku raadio saates «Vahetund Postimehega».