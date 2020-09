Kuku raadio saates Keskpäevatund arutati tuleva aasta kohalike valimistega samal ajal plaanitud abielureferendumi üle, räägiti ka segadusest kaitsekulutuste ümber ja riigieelarve probleemidest. Saate tegid Priit Hõbemägi, Marica Lillemets ja Ainar Ruussaar.

Kõigepealt püüdsid saatejuhid vastata küsimusele, miks vaieldakse just praegu nii tuliselt nn abielureferendumi üle, mis peaks toimuma alles aasta pärast.

«Kui jälgida ajakirjandust, siis jääb mulje, et ohtu on sattunud selline institutsioon nagu abielu mehe ja naise vahel. Räägitakse ja kirjutatakse sellest, et umbes aasta pärast, kohalike valimistega samal päeval korraldatakse rahvahääletus selle küsimuse üle, kas abielu tuleks põhiseaduses määratleda kui mehe ja naise vaheline liit. Perekonnaseaduses on see juba niimoodi reguleeritud, aga alles aasta pärast toimuva küsimuse üle praegu nii tuliselt arutlemine, millesse on sekkunud suuremate erakondade juhid ja õiguskantsler, tundub natuke ootamatu,» ütles Hõbemägi.

«Ma olen mõelnud, et miks peaks arutlema praegu selle küsimuse üle, mis aasta pärast oktoobris toimub, kui meil on eelarve vastu võtmata, kui meil on koroona teine laine ja palju muid probleeme, mis vajavad lahendamist,» küsis ta.

«Siin on mitu asja, mille üle võiks hakata arutlema. Üks on see, et kuna kohalike valimiste aasta on tulekul ja start on antud, siis tahavad kõik pildile saada. See on üks võimalus. Teine asi, mis iga parteid alati huvitab, on see, kuidas saada oma valija välja. Ja kui valimistega samal päeval on selline asi, mis inimesi erutab, siis inimesed tulevadki välja,» lausus Lillemets.

«Üks variant on see, et tahetakse lihtsalt ära katsetada, kui palju rahvast ühele rahvahääletusele tuleb. Tallinna linn on siin hääletanud igasuguste asjade üle ja on selgeks saanud, et seal peaaegu keegi ei osale. Aga kui panna üles nii polariseeriv küsimus, siis saab vaadata, kas inimesed reaalselt ka hääletama tulevad,» arvas Lillemets.