Kriisi alguses oli ka opositsioon mõistev ja sai aru, et käes on erakordne olukord. Valitsus vastas sellele kriisi kuritarvitamisega ning on näha, et suve jooksul ei ole suudetud teha selgeid plaane algavaks sügiseks, kritiseeris Reformierakonna esimees Kaja Kallas Kuku raadio saates «Nädala tegija».