Täna on vanavanemate päev. Mitte miski ei asenda meile kellelegi lähedaste ja perega koos veedetud hetki. Hiljuti saime tänu ajakirjandusele üle pika aja kuulda armastatud vanameistri Uno Loobi käekäigust, lugedes avameelsest intervjuust, mis tunne on olla hooldekodus eraldatuna muust maailmast – see oli üksildane, valus ja kurb.