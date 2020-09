Lähis-Ida poliitika asjatundja Hille Hanso rääkis Kuku raadio saates «Välismääraja» lahti Liibanoni poliitika iseärasusi. See väike Lähis-Ida riik tõusis maailma tähelepanu keskpunkti kuu aja eest, kui pealinna Beiruti sadamas toimus üks maailma ajaloo suurimaid plahvatusi. Selle järel tulid tänavatele meeleavaldajad, kes nõudsid kogu poliitilise süsteemi ümbertegemist. Miks?

Liibanonis kinnistati peale kodusõja lõppu 30 aasta eest riigi valitsemise struktuur, kus poliitilised ametikohad on määratud usutunnistuse järgi: president on alati maroniidi kristlane, peaminister sunniit, parlamendi spiiker šiiit ja nii edasi. Hille Hanso selgitas, et sektipõhilist läbirääkimist oli õhutatud juba Prantsuse koloniaalvõimu aegadest 20. sajandi alguses, aga pärast kodusõja kinnistati süsteem veelgi.