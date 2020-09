Muuli märkis, et määramatuks ajaks turismisektori palgatoetust ei saa ette näha. Seda enam, et turismi vähenemine pole tema hinnangul seotud ainult reisipiirangutega, vaid ennekõike kardavad inimesed ise reisida ja karantiini jääda. Samuti on täiesti kadunud konverentsiturism. «Kuidas toetust tekitada või välja mõelda? See on päris keeruline. Mina ei kujuta ette, et hakata lihtsalt eraettevõtete töötajaid maksumaksja palgal hoidma ebamäärase perspektiiviga, et äkki kunagi taastub,» jäi Muuli skeptiliseks.