Postimehe kultuuritoimetuse juht Heili Sibrits kritiseeris Kuku raadio saates «Vahetund Postimehega», et nii mõnigi kulkale esitatud taotlus jättis lohaka ettepaneku mulje: polnud seal eelarvet ega visiooni, rääkimata hinnast. Uudisteajakirjanik Anna Põld täiendas, et lugusid ette valmistades kartis toimetus, et huvitava pildimaterjali vahel on raske hakata valikud tegema. Tegelikult aga paljudel ideekavanditel visuaale juures ei olnudki.