«Kuidas sa jätad vaatamata, natuke ikka vaatad. Alguses on naljakas, pärast enam ei ole naljakas ja lõpuks hakkab kurb,» kirjeldas Rein Lang Kuku raadio saates «Olukorrast ajakirjanduses» Eesti rahvusringhäälingu erisaatena tehtud öötelevisiooni eelmisel reedel.

Lang pani kaassaatejuhile Väino Koorbergile ette ka ise ööraadiot tegema hakata. «Teeme ööraadio. Räägime rinnahoidjatest, räägime püksikutest, seksist. Kutsume külalisi ja jaurame öö läbi. Kõik, kes on huvitatud sellise programmi finantseerimisest, palun helistage Kuku raadio peatoimetajale.»

Talle jäi arusaamatuks kogu projekti eesmärk. Avalik-õiguslikus ringhäälingus aktsiooni korraldades peaks esimese asjana vastama küsimusele, millist ERR-ile pandud ülesannet see aitab täita, milleks seda vaja on ning kes on auditooriumiks.