Saatejuht Andreas Kaju võttis vaatluse alla küsimuse, kas riigipanga loomise ihaluses on Eesti poliitika tõesti muutunud sotsialistlikuks. Ainest arutluseks on andnud mitmed arvamusliidrid: LHV pankuritest Rain Lõhmusest ja Andres Viisemannist kuni EKRE juhi Martin Helmeni. Fookuses on olnud KredExi tegevus, sest selle asutuse kaudu on liikunud suur osa majanduse turgutamiseks mõeldud erimeetmetest.

Laiemalt on küsimus selle üle, mida Indrek Neivelt on mitu aastat arvanud: Eestis on pangandus turul tervikuna konkurentsipuuduses, tarbimislaenud on kallid ning ettevõtjate ligipääs siinsete pankade kapitalile on vähenenud, selgitas Kaju. Sellele positsioonile vastanduvad Lõhmus ja Viisemann, kes kritiseerivad riigi valikulist sekkumist majandussektorite toimimisesse ning raha jagamist poliitikute suva järgi. Nende hinnangul turg toimib küll. Justkui kahe vahele jääb Kaju sõnul rahandusminister Helme, kes nõustub, et raha jagatakse liiga palju, aga riigipanka tuleks teha küll.