Advokaat Louis Freeh on USAs väga lugupeetud isik, vastupidi sellele, mida Eestis on üritatud väita, kirjutab ettevõtja Jaanus Rahumägi (Reformierakond).

Olgu kohe alguses öeldud, et miski ei kajasta Eestis mainitud, aga mitte kunagi tsiteeritud senati luureraportis Washingtonis laialdaselt lugupeetavat Louis Freeh’d halvasti. Aruanne ise on USA sisepoliitiline suhtekorraldusharjutus, Robert Muelleri varasema raporti veelkordseks ringlusesse laskmiseks. Freeh oli selleks ajaks juba pikka aega avalikust teenistusest lahkunud, kui need sündmused toimusid, millest aruandes jutt.