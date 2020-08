Pean taas rääkima rohkem kui valitsuse kehtestatud infopiirangud eeldaksid, sest ainult asutusesiseseks kasutamiseks ei saa jätta asju, mille kohta valitsus väljaspool asutusi valetab. Me oleme selliseid Helme-Free afääris koos erikomisjonidega rohkesti tuvastanud ja ei lepi sellega, et parlament töötab, aga rahvas saab täitevvõimult ja ajakirjanikult (Marica Lillemets, PM 26.09.) kuulda, et mitte.

Martin Helme on öelnud, et üks asi, mida poliitikas ei andestata, on valetamine. See sõltub kahjuks siiski erakonnast ja poliitikust. Helme enda valijad ja koalitsioonipartnerid on jäägitult andestavad. Nad on tema afääris Louis Freeh'ga seni leppinud mitte ainult valetamise, vaid ka parlamentaarse järelevalve eiramise, ebaprofessionaalse asjaajamise ja Eesti huvide vastu tegutsemisega.