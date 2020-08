Hõbemägi kirjeldas, et kultuurimänedžerina on Aivar Mäe olnud silmapaistev. Tema sõnul teist sellise haarde, mõju ja lobivõimekusega inimest Eestis ei ole. Riigikogu hakkab lähiajal arutama, milliste asutuste ehitamist peaks toetama Kultuurkapitali rahasüstiga. Nende hulgas on alati olnud üks fookusobjekt, nagu Kumu või Eesti Rahva Muuseum. Kokku on rahapajas umbes 8 miljonit eurot, mida saab kasutada ainult ehitustööks.