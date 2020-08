Peaminister Jüri Ratas ütles Kuku raadio saates «Nädala tegija», et on teinud valitsusele ettepaneku määrata kindlaks lennusuunad, mida Eesti ei hakka sulgema sõltumata sihtriigi nakatumismäärast.

Saatejuht Ulla Länts võttis vaatluse alla valitsuse plaani juhuks, kui senine nakatumiste levik peaks laienema teiseks laineks. «Meil on plaan,» kinnitas peaminister. Täpsemalt on olemas mitmeid eri plaane. Ratas selgitas, et näiteks meditsiiniasutuste ja haiglate puhul on olemas palju rohkem tarkust hingamisaparaatide vajadusest, kui veel kevadel, samuti on masinaid juurde tellitud.