Saatejuhid käsitlesid transporti Soome ja Eesti vahel, sest Eesti koroonajuhtumid on ületanud Soome kehtestatud piirmäära. Soome on seni olnud väga mõistlik ja heatahtlik, et pole sõiduvõimalust sulgenud, sõnas Muuli.

Piiride avamis- või sulgemisotsuseid vaatavad nad üle iga kahe nädala tagant. Muuli sõnul oleks Eesti jaoks rängaks löögiks, et mitte öelda katastroofiks, kui peaksime uuesti Soomega kontakti kaotama ja soomlased ei saaks siia tulla Eesti majandust turgutama. «Piiri lahtitegemine ja need kahjud, mis [sulgemisest] tekivad, on nii suur löök, et ma loodan küll, et soomlased väga põhjalikult kaaluvad, enne kui nad selle otsuse teevad,» ütles Muuli.