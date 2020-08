Endine poliitik Hannes Rumm kirjeldas, et rollid olid hästi ära jagatud. Peaminister Jüri Ratas EKREt ei käsitlenud ning vaatas nii erakonna ees seisvast põhiküsimusest mööda, teised erakonna liidrid proovisid luua tasakaalustatud ja kooskõlastatud lähenemist. Kõrvale jäi tõik, et EKRE on valitsuses olles oma populaarsust mõnevõrra suurendanud, Keskerakond mõnevõrra kaotanud ning Isamaa kivina kukkunud. «Koostöö EKREga on Keskerakonnale mõnes mõttes kätte maksnud,» hindas Rumm.