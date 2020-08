Peale valimistulemuste avalikustamist lubas ta protestid maha suruda, kuigi tõsiasi, et Lukašenka võltsib valimistulemusi on olnud juba pikka aega avalik saladus. Presidendi võimetust riiki koronakriisi ajal juhtida võib nimetada ülimalt häirivaks ja murettekitavaks, arvestades, et Lukašenka on nimetanud seda viirust hüsteeriaks ning pole kehtestanud tõkestavaid meetmeid, vaid on soovitanud elanikel võtta pits viina, minna sauna ja edasi töötada. See ainult tõestab tõsiasja, et Valgevene majandussüsteem on niivõrd habras, et meetodid, mis on kasutusele võetud viiruse leviku tõkestamiseks ülejäänud Euroopas, võivad halvata Valgevene juba nõrga majandusliku süsteemi täielikult.