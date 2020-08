Eesti president Kersti Kaljulaid võib kandideerida 2021. aasta suvel vabanevale Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) ehk niinimetatud maailma rikaste riikide klubi peasekretäri ametikohale, kirjutas ERRi uudisteportaal. See on väga kurb, et Kaljulaidi pilk pöördub nüüd mujale ning Eesti Vabariik ei ole talle enam kõige tähtsam, ütles ajakirjanik Priit Hõbemägi Kuku raadio saates «Keskpäevatund».

OECD peasekretäri koht ei ole kuidagi nähtav ega rahvusvaheliselt oluline, kritiseeris Hõbemägi, üritades tulutult meelde tuletada praeguse peasekretäri nime. Ta põhjendas oma hinnangut, et tegu on konsensusliku organisatsiooniga ning otsuseid teevad riigid, peasekretäri ülesandeks on ainult koosolekut juhtida. Hõbemäe sõnul on küsimus hoopis selles, et kui president otsustab keset ametiaega hakata teisele postile kandideerima, siis näiteks ettevõtte juhi puhul tähendaks see kohe, et inimese pilk on mujal ning tema sõna kaotab oma kaalu.