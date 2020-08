Kõne oli südantliigutav, emotsionaalne, kuid liialt politiseeritud. Presidendile ei meeldi EKRE, talle pole meelepärane praegune koalitsioon, seepärast olen ma veendunud, et talle oli Sveta kõne vägagi hingelähedane. Kui ma oleksin väga küüniline, siis ma eeldaksin isegi, et presidendi nõunikud võisid seda kõnet aidata koostada. Mis seal ikka, väga tugev poliittehnoloogiline käik. Vastuvõtule tuleb armas tütarlaps Sveta, vene-eesti segaperekonnast ja räägib kõike seda, mida oleme korduvalt kuulnud presidendilt endalt. Võimalik, et ma eksin, kuid mulle lihtsalt tundus, et ma kuulen Kersti Kaljulaiu sõnu lihtsalt teise inimese esituses. Kuid asi pole üldse selles, loomulikult on Sveta Grigorjeval täielik õigus mõelda ja tunda just nimelt nii. Seda ma usun.

Kallis Sveta, see pole tõsi. Igal inimesel meie ühiskonnas on võimalus oma unistusi realiseerida. Tõsiasi on aga ka, et seda on väga keeruline teha, eriti vene tütarlapsel. Ja praegune koalitsioon ei puutu siin asjasse. Pole üldse oluline, kes on võimul, kui vene tütarlaps otsustab teha poliitilist karjääri Eestis, siis peab ta olema valmis karmiks konkurentsiks, vihkavateks kommentaarideks, töötamiseks stressiolukorras, vigadest järelduste tegemiseks, jalule tõusmiseks, kui on kukkunud, pidevaks õppimiseks. Jah, teil on õigus, see on meeste maailm ja siin mängitakse meeste reeglite järgi. Juhtub ka nii, et soov ja ambitsioonid on, kuid ei jätku kogemusi ega teadmisi, kuidas olla poliitik. Ja keegi ei õpeta seda. Poliitikamaailm ei ole iga naise jaoks piisavalt ligitõmbav. Vähemalt paljud minu sõbratarid ei mõista mu valikut.