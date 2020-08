Mihkelson tõi välja, et kuigi mitmed Valgevene opositsiooniliidrid on paistnud varasemalt silma venemeelsete seisukohtade või sidemetega Venemaaga, ei saa praeguseid rahutusi pidada Venemaa mahhinatsioonideks või mitmetasandiliseks mõjutustegevuseks. Tänases maailmas ei saa rahva meelsust lõpuni kontrollida. President Aljaksandr Lukašenka on viimase kümne päeva jooksul korduvalt interneti kinni pannud, lootuses, et protesteerijad ei suuda siis enam oma tegevust koordineerida. See on ikkagi toimunud ning džinn on pudelist välja lastud, sõnas Mihkelson.