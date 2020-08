President Kersti Kaljulaid ning justiitsminister Raivo Aeg tunnustasid sel nädalal neljandat korda inimesi, kes on andnud olulise panuse vägivalla ennetusse. Enim on kõneainet pakkunud Mikk Pärnits, keda ei saa pidada auhinna vääriliseks, kritiseeris Kuku raadio peatoimetaja Hindrek Riikoja raadiosaates «Muuli ja Riikoja».

Kui vaadata Mikk Pärnitsa varasemaid väljaütlemisi ning tema sõnakasutust, siis saab öelda, et tema vägivallaennetuse auhinda ei väärinud, heitis Riikoja justiitsministeeriumi ametkonnale kehva otsust ette. Seda hoolimata sellest, et «See pole okei» algatus on väga hea, märkis ta lisaks.