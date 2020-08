Valgevene presidendi Aljaksandr Lukašenka aeg on ilmselgelt läbi, kuigi ta keeldub minemast, ütles Rahvusvaheliste Kaitseuuringute Keskuse teadur Kalev Stoicscu Kuku raadio saates «Vahetund Postimehega». Temast on väsinud nii oma rahvas kui ka Venemaa, mis kaalub praegu endale sobivaid alternatiive.

Stoicescu tõi välja, et kõigil on Lukašenkast villand: nii suurel osal tema enda rahval kui ka Kremlil. Lukašenka on üksi ja toetub oma jõustruktuuridele nii kaua, nagu ta saab. Kui rahval jätkub julgust hõivata parlament või tungida kinnipidamisasutustesse ja hakata poliitvange vabastama, siis on kriitiline lävi ületatud ning Lukašenka tunnid loetud, hindas Stoicescu.