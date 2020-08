Erakondadele antud rahatoetused ei olnud Porto Franco pistiseks, aga on näha, et koroonakriisi tõttu on ühiskonnas tugevnenud korporatism, ütles Kaspar Oja Kuku raadio saates «Poliitikaguru». Pikaajaline siseturule suunatud ettevõtete toetamine vähendab konkurentsivõimet ja tõstab hinnataset, tõi Oja ohuna välja.