Euroopa Liidu suursaadik Ukrainas Matti Maasikas leidis Kuku raadio saates «Välismääraja», et Euroopa Liit on ennast pärast Valgevenes eelmisel pühapäeval toimunud presidendivalimisi ja nende järellainetust kiiresti kokku võtnud. Eriti torkab see silma teiste rahvusvaheliste toimijate aktsioonide või nende puudumise kõrval, näiteks ÜRO ja Ameerika Ühendriikidega võrreldes.