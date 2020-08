Meerits tõi välja, et ta jälgis suure huviga, kuidas kojusaadetud Ukraina võõrtöölised karantiinireegleid rikkusid, ent ei saanudki sellest selget teadmist. «Ma küll ei saanud kindlust, et nad sisuliselt mingeid reegleid rikkusid. Kui nad vormiliselt ka rikkusid, siis need [rikkumised] ei tundunud üldse nii hirmsad. Pigem jääb mulje, et tegemist on jälle näidishukkamisega, millel lisaks kõigele on veel laiemad ja kehvemad tagajärjed,» ütles Meerits. Ta lisas, et omaette negatiivsed mõjud on kolmandatest riikidest pärit välistudengite mittelubamisel.