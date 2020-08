Kütt nõustus, et koroonakriisi ajal KredExile tehtud kriitika on mõnes punktis olnud õigustatud. «Küll aga arvan ma, et kui me hakkame näpuga üksteise suunas näitama, siis me ei õpi kriisist midagi. Oluline on ausalt peeglisse vaadata ja meil kõigil mõista, mida saaksime järgmine kord paremini teha. Tõsi ta on, et kriisi alguses KredExis taotluste menetlemise ajad pikenesid mõneks ajaks, aga kui me vaatame teiste organiste otsustuskiirust, siis tegelikult ka seal midagi eeskujulikku välja tuua ei saa. Ka valitsuse ja riigikogu otsused venisid lubamatult kaua,» sõnas Kütt.