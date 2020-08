Isamaa poliitik Kalle Muuli ütles Kuku raadio saates «Muuli ja Riikoja», et karantiinireegleid rikkunud Ukraina võõrtööliste puhul reeglite rikkujate karistamine on õige, sest tegemist on tervishoiu jaoks riskikäitumisega ning Ukrainast plaanitakse võõrtöölisi tuua veelgi.

«Küll aga olen ma mõttes selle üle, kas selle karistuseks peaks olema võõrtöölise välja saatmine ja tema töövõimaluse ära võtmine,» sõnas Muuli ja põhjendas, et tööline teeb ikka seda, mida tööandja talle ütleb. Ta pani ette, et karistama peaks põllumehi kas rahatrahvi või võõrtööliste maaletoomise võimaluse äravõtmisega.

Kuku raadio peatoimetaja Hindrek Riikoja nõustus, et karistused rikkumiste puhul on õigustatud. Lisaks tõi ta aga välja, et avalikkuse ees on sõna võtnud võõrtööjõu kasutajad, ent politsei põhjendused on jäänud kasinaks.